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27. 01. 2017

Минское «Динамо» разбило «Югру» на своем поле

Источник фото: БелТА

Голевой дубль Мэтта Эллисона помог минскому "Динамо" победить "Югру" со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в очередном матче чемпионата КХЛ.

Шайбы: 1:0 - Эллисон (2.08, в большинстве). 1:1 - Двуреченский (28.15). 2:1 - Эллисон (46.26). 3:1 - Граборенко (48.48). 4:1 - Готовец (54.21).

После 51 матча в активе минского "Динамо" 87 очков и шестое место в Западной конференции КХЛ. 28 января подопечные «зубры» встретятся в "Минск-Арене" с хоккеистами "Барыса".

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