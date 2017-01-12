Больше всего в 2016 году белорусы покупали Renault

Лидером белорусского автомобильного в 2016 году рынка вновь стал французский Renault, на долю которого приходится четверть от общего объема продаже, или 8,5 тыс. проданных автомобилей, что на 0,3% выше уровня 2015 года.

Всего объем белорусского авторынка в прошлом году составил 33,6 тыс. машин, что на 33% меньше результата 2015 года, сообщает «Автостат».

На втором месте находится немецкий Volkswagen, автомобили которого приобрели 5,1 тыс. белорусов (-22%), на третьем - российская марка LADA (2,4 тыс. штук; -29,5%).

В топ-10 также вошли чешская Skoda (2,2 тыс.; -16%), японский Nissan (2,2 тыс.; -53%), корейские Hyundai (2 тыс.; -62%) и KIA (1,9 тыс.; -51%), японская Toyota (1,4 тыс.; -30%), российский GAZ (1,1 тыс.; -13%) и китайский Geely (0,8 тыс.; -33%).