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27. 01. 2017

Пролил растворитель и закурил: обгоревший житель Гродно попал в больницу

В Гродно вечером 26 января был госпитализации с термическими ожогами 1-2 степени 10% тела молодой человек 1998 года рождения, проживающий по проспекту Янки Купалы. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Ожоги получены из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

По словам молодого человека, он пролил растворитель на одежду, после чего закурил.

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