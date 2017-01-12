Лукашенко о товарообороте с Сербией: достичь хотя бы 250 млн долларов

В непростых условиях современности, порой неожиданных, надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться, заявил 27 января президент Беларуси Александр Лукашенкона встрече с премьер-министром Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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По его словам, основа белорусско-сербский отношений – товарооборот, который в последнее время снизился. Президент призвал найти "болевые" точки, которые нужно устранить, и пути, которые приведут к восстановлению товарооборота.

"Мы должны предпринять максимум усилий, чтобы достичь хотя бы прежнего уровня товарооборота. По итогам 2015 года он составлял около 250 млн долларов. К сожалению, в 2016 году наблюдалось сокращение показателя почти вдвое", - подчеркнул Александр Лукашенко.