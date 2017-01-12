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27. 01. 2017

Доллар подорожал в Беларуси

На торгах 27 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,38% и составил 1,9394 рубля.

Евро между тем подешевел на 0,2% до 2,0699 рубля.

За 100 российских рублей теперь дают 3,2152 белорусских, или на 0,77% меньше.

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