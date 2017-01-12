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27. 01. 2017

Лукашенко назначил министра труда главой минздрава

Источник фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра труда и социальной защиты Валерия Малашко министром здравоохранения. Примечательно, что главой минтруда он был чуть более месяца - с 15 декабря 2016 года.

Валерий Малашко родился в 1966 году в Гродно. Окончил в 1989 году Минский государственный медицинский институт, в 2007 году - Академию управления.

С 1989 года работал врачом-интерном по анестезиологии и реаниматологии Могилевской областной больницы, с 1990 по 1993 год - врачом-анестезиологом-реаниматологом Могилевской областной детской больницы. С 1993 по 1997 год - замглавврача по лечебным вопросам Могилевской областной детской больницы, с 1997 года - главврач.

С 2004 года - первым замначальника управления здравоохранения Могилевского облисполкома, с 2005 года - начальник. В 2009-2016 годах - зампредседателя Могилевского облисполкома. С декабря 2016 года - министр труда и соцзащиты.

По материалам БелТА

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