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27. 01. 2017

В Минске из-за короткого замыкания сгорел автобус

Источник фото: МЧС

Вечером 26 января в Минске 26 напротив здания по проспекту Партизанскому, 150а сгорел рейсовый автобус. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Загорание произошло в моторном отсеке автобуса Renault SFR 11262» 1991 года выпуска. Поврежден моторный отсек, салон.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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