В понедельник в Беларусь вновь придет холодный антициклон

В субботу 28 января погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем -2..+3°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

29 января погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и теплой воздушной массе. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по западу страны, ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-7°С, по востоку при прояснениях она понизится до -9°С; максимальная днем будет находиться в пределах от -4°С до +2°С, передает Белгидрометцентр.

30 января ночью страна будет находиться на западной периферии холодного антициклона с центром над югом Европейской части России, днем в северо-западной части страны скажется влияние фронтального раздела с Балтики. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно в северо-западных и центральных районах республики пройдет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, максимальная днем -5..+1°С; в юго-восточных районах ночью при прояснениях до -11°С, днем до -8°С.