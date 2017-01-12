На 65-м году ушел из жизни Александр Тиханович

В ночь на 28 января на 65-м году жизни скончался народный артист Беларуси, эстрадный певец, музыкант Александр Тиханович. Об этом в Instagram сообщила его дочь Анастасия Тиханович.

«Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год», - отметила она.

Александр Тиханович окончил Белорусскую консерваторию. Выступал в составе ВИА "Верасы", участницей которых была и его будущая жена Ядвига Поплавская. После расставания с коллективом выступал вместе с женой с оркестром под управлением Михаила Финберга, затем вместе с ней создал дуэт "Счастливый случай" и Театр песни, позднее преобразованный в продюсерский центр.