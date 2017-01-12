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28. 01. 2017

Беларусь в этом году испытает "доморощенный" гранатомет

Источник фото: Sputnik

Беларусь в 2017 году проведет испытания гранатомета собственного производства, сообщил 27 января председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев.

"Мы в этом году будем испытывать свой, "доморощенный" гранатомет, противотанковый ракетный комплекс", - подчеркнул он, передает БелТА.

Также завершается работа над различными зенитно-ракетными комплексами средней дальности.

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