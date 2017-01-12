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28. 01. 2017

В Польше задержали белоруса на угнанном в Испании грузовике

В Польше на границе с Беларусью в пункте пропуска в Тересполе 26 января задержали белоруса, ехавшего на угнанном в Испании грузовике Iveco Stralis 2016 года выпуска.

Польские пограничники выяснили, что грузовик стоимостью более 62 тыс. долларов, находится в розыске, сообщили в Пограничной службы Польши.

47-летний гражданин Беларуси взят под стражу, проводится расследование.  

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