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28. 01. 2017

Прощание с Тихановичем пройдет в Белгосфилармонии

Гражданская панихида по народному артисту Беларуси Александру Тихановичу пройдет 30 января в Белорусской государственной филармонии. Время прощания пока уточняется, сообщили в Белгосфилармонии.

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Соболезнования родным и близким народного артиста уже направил президент Беларуси Александр Лукашенко «Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена», - отметил он, сообщили в Администрации главы государства.

По материалам БелТА

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