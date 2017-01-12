Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2017, суббота, 15:54
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
28. 01. 2017

Дворкович: прогресса в газовых переговорах с Беларусью нет

Россия продолжает переговоры с Беларусью по урегулированию газового спора, настаивая на полной оплате за 2016 год по первоначальной формуле. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. «Прогресса нет», - отметил он.

По его словам, аргументация сторон не меняется, к решению вопроса стороны пока не пришли, передает РИА "Новости".

Аркадий Дворкович также подчеркнул, что взаимоприемлемых вариантов пока не найдено. 

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.