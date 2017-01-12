Дворкович: прогресса в газовых переговорах с Беларусью нет

Россия продолжает переговоры с Беларусью по урегулированию газового спора, настаивая на полной оплате за 2016 год по первоначальной формуле. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. «Прогресса нет», - отметил он.

По его словам, аргументация сторон не меняется, к решению вопроса стороны пока не пришли, передает РИА "Новости".

Аркадий Дворкович также подчеркнул, что взаимоприемлемых вариантов пока не найдено.