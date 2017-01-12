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28. 01. 2017

В Беларуси оклады врачам-интернам повысили на 40%

Тарифные оклады врачам-интернам в Беларуси повышены на 40%. Соответствующее постановление Совета министров от 27 января №78 вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января.

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В частности, на 40% повышаются оклады интернам (врачам и провизорам), работающим в бюджетных и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Главам этих организаций, минздраву, местным органам власти поручено обеспечить перерасчет зарплаты согласно повышенным тарифам.

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