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28. 01. 2017

«Белая Русь» все еще хочет стать партией, но не знает, когда

Источник фото: ByMedia.net

Вопрос о преобразовании пропрезидентского республиканского общественного объединения "Белая Русь" в партию с повестки дня не снимается. Об этом заявил 28 января председатель объединения Александр Радьков на заседании республиканского совета "Белой Руси". «Вопрос о преобразовании в партию с повестки дня не снимается, а рассматривается нами как один из этапов эволюционного развития нашей организации», - сказал он.

По его словам, "Белая Русь" должна стать ядром общественной жизни страны, опорой в реализации курса президента, проводить работу по формированию общественного мнения на основе центристской идеологии, давать свою оценку происходящему и предлагать пути развития в будущем, передает БелТА.

На заседании также было принято провести третий съезд РОО "Белая Русь" 28 октября во Дворце Республики в Минске. Съезд должен дать оценку работы и предложить дальнейшие направления развития организации. Будут обсуждаться итоги работы РОО "Белая Русь" с 2012 по 2017 год, новая редакция устава и программы объединения, будет избираться республиканский совет, центральная контрольно-ревизионная комиссия.

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