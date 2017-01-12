Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 08:49
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

В понедельник в Беларуси будет облачно

В понедельник 30 января в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Максимальная температура воздуха от -1°С по западу до -8°С по востоку, передает Белгидрометцентр.

В Минске без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура воздуха -3..-5°С.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.