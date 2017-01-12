"Мисс Вселенная 2017" стала 23-летняя француженка

Двадцатитрехлетняя уроженка французского Лилля Ирис Миттенар завоевала титул "Мисс Вселенная 2017" на конкурсе, финальная часть кторого прошла в понедельник, 30 января, на Филиппинах. Девушка учится на стоматолога и является любительницей экстремальных видов спорта.

Всего в финальной части конкурса участвовали 86 девушек, а в тройку лидеров, кроме победительницы из Франции, вошли представительницы Гамбии и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.

В конкурсе "Мисс Вселенная" участвуют победительницы национальных отборов, а обладательница титула впоследствии в течение года ездит по миру в рекламных целях.