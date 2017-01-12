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30. 01. 2017

В Беларуси прошли ралли-гонки на тракторах Париж - Мосар (видео)

В Витебской области Беларуси в минувшие выходные прошел ралли-рейд на тракторах Париж - Мосар. В соревновании участвовали 8 тракторов МТЗ: 7 самых мощных серийных колесных моделей BELARUS-3522 (с двигателем Caterpillar C9 мощностью 364 л.с.) и 1 трактор на гусеничном ходу.

Участникам ралли рейда пришлось преодолеть дистанцию в 12 километров между деревней Париж в Поставском районе и деревней Мосар в Глубокском районе. Тракторы ехали по местному бездорожью: перепаханному полю, водному участку, лесным тропам и рукотворным препятствиям.
 
На месте финиша в деревне Мосар для 3 тысяч зрителей был установлен огромный экран, а следить за ходом гонки они могли благодаря видеокамерам, закрепленным на квадрокоптерах, сопровождавшим тракторы на всей длине дистанции. На финише "пилотам" нужно было забить своей машиной гигантский шар в ворота.
 
 
Гонка была приурочена заводом МТЗ к возвращению белорусских гонщиков из команды "МАЗСпортАвто" с ралли "Дакар 2017", которое раньше стартовало в Париже во Франции и финишировало в Африке в Дакаре, а сейчас переместилось в Южную Америку. В белорусском ралли приняли участие четыре трактора только с конвейера и тракторы, которые уже работают на полях Витебской области. Специально для ралли их никто не готовил.
 
Организаторы, увидев большой интерес к событию со стороны зрителей и СМИ, уже думают над тем, чтобы сделать тракторный ралли-рейд традиционным.
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