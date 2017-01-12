В Беларуси прошли ралли-гонки на тракторах Париж - Мосар (видео)

В Витебской области Беларуси в минувшие выходные прошел ралли-рейд на тракторах Париж - Мосар. В соревновании участвовали 8 тракторов МТЗ: 7 самых мощных серийных колесных моделей BELARUS-3522 (с двигателем Caterpillar C9 мощностью 364 л.с.) и 1 трактор на гусеничном ходу.

Участникам ралли рейда пришлось преодолеть дистанцию в 12 километров между деревней Париж в Поставском районе и деревней Мосар в Глубокском районе. Тракторы ехали по местному бездорожью: перепаханному полю, водному участку, лесным тропам и рукотворным препятствиям.

На месте финиша в деревне Мосар для 3 тысяч зрителей был установлен огромный экран, а следить за ходом гонки они могли благодаря видеокамерам, закрепленным на квадрокоптерах, сопровождавшим тракторы на всей длине дистанции. На финише "пилотам" нужно было забить своей машиной гигантский шар в ворота.