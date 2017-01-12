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30. 01. 2017

В РФ насчитали 550 млн долларов долга Беларуси за газ

Источник фото: Газпром

Сумма белорусского долга за поставки российского газа на сегодняшний день достигла около 550 млн долларов. Об этом заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

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"По нашему мнению, порядка 550 млн долларов, по нашим расчетам", - сказал он.

По материалам ТАСС

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