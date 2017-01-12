На повышенные пенсии придется платить в месяц дополнительные 1,5 млн рублей

В Беларуси дополнительные расходы на выплату пенсий в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) с февраля, по оценке, составят в месяц 1,5 млн рублей, а в целом на выплату пенсий потребуется ежемесячно 786,7 млн рублей, сообщили в минтруда и соцзащиты.

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БПМ с 1 февраля по 30 апреля увеличивается до 180,1 рубля. В связи с этим растут и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также размеры надбавок, повышений и доплат, установленных к пенсиям отдельных категорий пенсионеров.

Так, ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в составит для людей 80 лет и старше 45,03 рублей, от 75 до 80 лет - 33,77 рубля.