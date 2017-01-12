На повышенные пенсии придется платить в месяц дополнительные 1,5 млн рублей

В Беларуси дополнительные расходы на выплату пенсий в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) с февраля, по оценке, составят в месяц 1,5 млн рублей, а в целом на выплату пенсий потребуется ежемесячно 786,7 млн рублей, сообщили в минтруда и соцзащиты.
БПМ с 1 февраля по 30 апреля увеличивается до 180,1 рубля. В связи с этим растут и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также размеры надбавок, повышений и доплат, установленных к пенсиям отдельных категорий пенсионеров.
Так, ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в составит для людей 80 лет и старше 45,03 рублей, от 75 до 80 лет - 33,77 рубля.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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