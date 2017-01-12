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30. 01. 2017

В гродненской больнице умерла девочка, которую сбили две недели назад

29 января в больнице от полученных телесных повреждений скончалась ученица третьего класса, которая двумя неделями ранее попала в ДТП возле деревни Озеры Гродненского района. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Трагедия произошла 16 января в 07:40.

Девочку сбил местный житель, который находился за рулем Audi.

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