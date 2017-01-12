В Беларуси на неделе ожидается спокойная, слабоморозная и сырая погода

В Беларуси температура на этой неделе будет на 3-5 градусов выше нормы, сообщил представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов. Погода ожидается спокойная, слабоморозная, но сырая.

Во вторник в отдельных районах, преимущественно по северу страны, небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью 3-9 градусов мороза, по юго-востоку 10-14 градусов ниже нуля, днем от 1 до 7 градусов мороза, передает БелТА.

В среду преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних северо-восточных районах небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ночью 3-9 градусов мороза, при прояснениях до минус 12, днем от нуля до минус 5 градусов.

В четверг преимущественно без осадков, лишь днем в крайних юго-западных районах кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ночью 3-8 градусов ниже нуля, при прояснениях - до минус 10, днем от минус 4 до плюс 3 градусов.

В пятницу в отдельных районах кратковременный снег, мокрый снег, возможен слабый туман, гололед, на дорогах - гололедица. Ночью 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9, днем от минус 5 до плюс 2 градусов.

В выходные дни в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью от нуля до минус 7 градусов, при прояснениях 8-12 градусов мороза, днем от 6 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла.