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30. 01. 2017

Бывшего владельца «Мотовело» посадили на 11 лет

Источник фото: belapan.com

Один из бывших владельцев завода "Мотовело" Александр Муравьев приговорен к 11-и годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такой приговор 30 января огласил суд Фрунзенского района Минска. Также он приговорен к конфискацию имущества и лишению права занимать определенные должности.

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Бизнесмену обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.209 (мошенничество), ч.4 ст.16 и ч.4 ст.210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.4 ст.16 и ч.2 ст.243, ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), передает БелТА.

Александра Муравьева задержали в начале июня 2015 года при попытке вылететь из минского аэропорта в Австрию, где находится офис его инвестиционной компании ATEC. 

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