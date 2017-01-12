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30. 01. 2017

На Барановичском комбинате пищевых продуктов нашли 15 тонн просроченного сока

Правоохранители обнаружили в деревне Вольно на производственном участке Барановичского комбината пищевых продуктов 15 тонн просроченного концентрата яблочного сока.

Сумма причиненного ущерба составила более 30 тыс. рублей, передает БелТА.

В отношении начальника участка производства соков возбуждено уголовное дело по ст.428 (служебная халатность) УК.

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