В Бресте и Лиде на «зебре» сбили пешеходов

В Бресте и Лиде на нерегулируемых пешеходных переходах автомобили сбили женщин-пешеходов. Об этом сообщили в ГАИ Бреста и Гродненской области.

Так, в Бресте днем 27 января 60-летний мужчина за рулем Toyota на улице Шоссейной сбил 33-летнюю местную жительницу, которая переходила дорога. Женщину госпитализировали в Брестскую городскую больницу скорой медпомощи.

А в Лиде на перекрестке улиц Тавлая и Советской местная жительница на автомобиле Citroen не стала притормаживать перед пешеходным переходом, хотя в соседней полосе машина остановилась для пропуска пешеходов. В это время через дорогу переходила 16-летняя девушка, которую и сбила водитель. Пешеход с травмами была госпитализирована.