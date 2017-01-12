От белорусских предпринимателей требуют доплатить якобы неуплаченные налоги

В рамках борьбы с лжепредпринимательством проверяющие органы направили добросовестным предпринимателям требования доплатить якобы неуплаченные налоги. «Когда компанию проверяют и обнаруживают, что несколько лет назад она заключала договор с фирмой, которая сегодня считается лжепредпринимательской структурой, проверяемая организация задним числом насчитывает к доплате суммы налогов вместе с пеней», - сообщила вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

По ее словам, хотя многие получатели таких писем работают добросовестно, они часто не хотят оспаривать подобные фискальные требования, поскольку «разбирательства с проверяющими органами могут обойтись им еще дороже», передает БелаПАН.



Как отметил глава Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец, такая практика крайне негативно влияет на деловой климат в стране. По его словам, добросовестных предпринимателей необходимо защитить от "писем счастья" из-за деятельности лжепредпринимательских структур. В качестве выхода он предлагает создать систему "одного окна", с помощью которой добросовестные организации могли бы проверить своих контрагентов и тем самым избежать ответственности за контакты с лжепредпринимательскими структурами.



В свою очередь сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов заявил, что направили предложения делового сообщества по лжепредпринимательству в Администрацию президента, чтобы пересмотреть соответствующие нормы законодательства.

