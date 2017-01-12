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30. 01. 2017

Утвержден перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами

В Беларуси постановлением Совета министров от 27 января № 81 утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируют облисполкомы и Мингорисполком не более 90 дней в течение одного года.

В перечень вошли свежий картофель, свежие столовая свекла, столовая морковь, белокочанная капуста и репчатый лук, сообщили в правительстве.

Однако цены на них не регулируются, если овощи откалиброваны, помыты, расфасованы в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

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