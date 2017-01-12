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30. 01. 2017

Убрать поваленную ураганом древесину планируют в феврале

Источник фото: Sputnik

Уборку древесины с поврежденных июльским ураганом участков планируется завершить в феврале, сообщил 30 января министр лесного хозяйства Михаил Амельянович перед итоговым заседанием коллегии министерства.

По его словам, объемы поврежденной древесины уже почти убраны, осталось убрать незначительные объемы труднодоступной древесины.

По материалам БелТА

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