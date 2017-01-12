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30. 01. 2017

Россия обвинил предприятия Минской области в реэкспорте украинской говядины

Источник фото: РБК

Россельхознадзор на этой неделе может запретить поставки говядины из Минской области, предприятия которой в России подозревают в реэкспорте запрещенной украинской говядины. Как рассказал глава ведомства Сергей Данкверт, перед этим планируется провести переговоры с замминистра сельского хозяйства Беларуси Александром Субботиным в присутствии главного ветврача области.

"Если их результаты нас не удовлетворят, то запрет на поставки говядины из Минской области будет введен на этой неделе", - отметил Сергей Данкверт, передает "Интерфакс".

Глава Россельхознадзора заявил, что запрет будет действовать, пока Белаоусь "не разберется, каким образом мошенники отправляли украинскую говядину в РФ, выдавая ее за белорусскую". В частности, в поставках украинской говядины подозреваются предприятия "Георгий и сыновья" и "Террамит".

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