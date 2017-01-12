Погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления

30 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по северу страны, небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1..-7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие двое суток погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, передает Белгидрометцентр.

1 февраля ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних северо-восточных районах республики возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях до -12°С, максимальная днем 0..-5°С.

2 февраля существенных осадков по стране не ожидается, лишь днем в крайних юго-западных районах республики возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..-8°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -4..+3°С.