Погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления

30 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по северу страны, небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1..-7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
В последующие двое суток погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, передает Белгидрометцентр.
1 февраля ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних северо-восточных районах республики возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях до -12°С, максимальная днем 0..-5°С.
2 февраля существенных осадков по стране не ожидается, лишь днем в крайних юго-западных районах республики возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..-8°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -4..+3°С.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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