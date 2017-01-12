Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 09:07
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

Минское «Динамо» в Хельсинки обыграло «Йокерит»

Источник фото: БелТА

Минское "Динамо" одержало в Хельсинки победу над "Йокеритом" со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в первом матче заключительной выездной серии в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

Шайбы: 0:1 - Петтерссон (14.16, в большинстве); 0:2 - Клинкхаммер (18.05, в меньшинстве); 0:3 - Граньяни (в меньшинстве).

Следующий матч стартовавшей выездной серии "Динамо" проведет 1 февраля в Екатеринбурге против местного "Автомобилиста". На счету минчан 93 очка в 53 матчах и шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Хоккей
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.