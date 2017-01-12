Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 09:09
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

Volkswagen Polo – самая популярная модель в Беларуси

Согласно результатам исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидером белорусского автомобильного рынка в 2016 году стал Volkswagen Polo, показатель которого составил 3920 единиц, что на 20% меньше, чем годом ранее.

смотрите также Больше всего в 2016 году белорусы покупали Renault

Далее следуют сразу три модели Renault – Sandero (2960 штук; +13%), Duster (2680; +8,5%) и Logan (1940; -14%), а также Skoda Rapid (1480; -7%), сообщает autostat.ru.

В топ-10 также вошли Hyundai Accent (1290; -66,5%), KIA Rio (990; -50%), LADA Largus (830; -40%), Toyota RAV4 (670; -12,5%) и Skoda Octavia (600; -25%). 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Авто
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.