Volkswagen Polo – самая популярная модель в Беларуси

Согласно результатам исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидером белорусского автомобильного рынка в 2016 году стал Volkswagen Polo, показатель которого составил 3920 единиц, что на 20% меньше, чем годом ранее.
Далее следуют сразу три модели Renault – Sandero (2960 штук; +13%), Duster (2680; +8,5%) и Logan (1940; -14%), а также Skoda Rapid (1480; -7%), сообщает autostat.ru.
В топ-10 также вошли Hyundai Accent (1290; -66,5%), KIA Rio (990; -50%), LADA Largus (830; -40%), Toyota RAV4 (670; -12,5%) и Skoda Octavia (600; -25%).
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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