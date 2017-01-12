В Минске задержали организаторов интернет-магазина по продаже спайсов

В Минске был закрыт очередной интернет-магазин по распространению психотропов, задержаны двое закладчиков. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома. Задержанные – 20-летний житель Ивацевичей и 22-летний житель Молодчено. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК.

Операция по задержанию прошла 26 января возле дома 85 по улице Багратиона в Минске. В расположенном здесь лесу парни как раз закончили раскладку очередной партии психотропов, предназначенной для потребителей. Перед этим они разложили по укромным местам 13 спайсовых закладок. По данным экспертизы, речь идет об особо опасном психотропном веществе альфа-PVP общей массой 14,3 грамма.

Также было установлено и место хранения более крупной спайсовой партии: в тайнике в лесу вблизи деревни Воловщина Минского района было обнаружено более 204 граммов измельченного вещества растительного происхождения коричневого цвета, в котором также содержалось особо опасное психотропное вещество. По информации оперативников, интернет-магазин действовал около двух месяцев.