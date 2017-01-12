Газовый спор: Лукашенко поздравил с днем рождения главу «Газпрома»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правления российской компании «Газпром» Алексея Миллера с 55-летием. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, профессионализм, опыт и целеустремленность главы «Газпрома» будут способствовать «решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе».

Как сообщал Телеграф, у Беларуси и России остается нерешенным вопрос, связанный с ценой на поставляемый в Беларусь российский газ и долгом Минска за него.