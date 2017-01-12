Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 12:36
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

Газовый спор: Лукашенко поздравил с днем рождения главу «Газпрома»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правления российской компании «Газпром» Алексея Миллера с 55-летием. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, профессионализм, опыт и целеустремленность главы «Газпрома» будут способствовать «решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе».

Как сообщал Телеграф, у Беларуси и России остается нерешенным вопрос, связанный с ценой на поставляемый в Беларусь российский газ и долгом Минска за него. 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.