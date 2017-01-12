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31. 01. 2017

Уволена задержанная за взятку глава ФСЗН

Задержанную КГБ при получении взятки Людмилу Бачило официально уволили с поста главы Фонда социальной защиты населения. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 80 от 27 января, которое официально опубликовано 31 января.

"Освободить Бачило Людмилу Тимофеевну от должности руководителя Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь за невыполнение обязанностей, связанных с госслужбой ", – говорится в документе.

Как сообщал Телеграф, 15 декабря гендиректора «БелАВМ» Дмитрия Ронина и управляющую ФСЗН Людмилу Бачило арестовали с поличным во время передачи взятки. За 20 тыс. долларов женщина оказала помощь фирме, чтобы вопрос закупки оборудования для Фонда решился в ее пользу.

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