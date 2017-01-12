В Беларуси уволен либеральный замминистра экономики

В Беларуси в связи с переводом к другому нанимателю уволены сразу два замминистра спорта и туризма – Александр Гагиев и Александр Дубковский, а также первый замминистра экономики Александр Заборовский, известный своими либеральными взглядами. Соответствующее постановление Совета министров от 27 января № 80 официально опубликовано 31 января.
Вместе с тем, согласно документу, Дмитрий Бартошевич назначен заместителем председателя Госкомитета по стандартизации, Вячеслав Дурнов – первым замминистра спорта и туризма, Ольга Прудникова – замминистра энергетики, Александр Червяков – замминистра экономики, Алла Ламакина – замминистра сельского хозяйства и продовольствия.
Замминистра промышленности Павел Утюпин уволен со своей должности и назначен заместителем министра экономики.
Замминистра энергетики Виктор Каранкевич назначен первым замминистра энергетики, замминистра экономики Дмитрий Крутой – первым замминистра экономики.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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