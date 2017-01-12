Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 12:09
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

В Беларуси уволен либеральный замминистра экономики

Источник фото: БелТА

В Беларуси в связи с переводом к другому нанимателю уволены сразу два замминистра спорта и туризма – Александр Гагиев и Александр Дубковский, а также первый замминистра экономики Александр Заборовский, известный своими либеральными взглядами. Соответствующее постановление Совета министров от 27 января № 80 официально опубликовано 31 января.

смотрите также Уволена задержанная за взятку глава ФСЗН

Вместе с тем, согласно документу, Дмитрий Бартошевич назначен заместителем председателя Госкомитета по стандартизации, Вячеслав Дурнов – первым замминистра спорта и туризма, Ольга Прудникова – замминистра энергетики, Александр Червяков – замминистра экономики, Алла Ламакина – замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Замминистра промышленности Павел Утюпин уволен со своей должности и назначен заместителем министра экономики.

Замминистра энергетики Виктор Каранкевич назначен первым замминистра энергетики, замминистра экономики Дмитрий Крутой – первым замминистра экономики.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.