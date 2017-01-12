Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 12:11
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

В Минске женщина угрожала сброситься с башенного крана из-за сноса дома

Источник фото: TUT.by

В Минске 31 января женщина забралась на кран, требуя справедливой компенсации за снос ее дома в Лебяжьем. Именно сегодня ее семью должны были принудительно выселить судебные исполнители, чтобы застройщик «Тапас» мог начать строительство комплекса «Олимпик Парк». Однако компенсация, предложенная застройщиком нескольким семьям, их не устроила.

Галина Игнатович с государственным флагом залезла на кран около 08:00, угрожая сброситься, если не будет обеспечено справедливое возмещение за сносимый дом. Свои требования в письменной форме она оставила внизу. Уговоры родственников спуститься она не слушала, передает TUT.by.

Через полчаса под краном спасатели развернули надувную конструкцию. Прибыло руководство района и начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, пообещавший женщине  лично отвезти ее на переговоры с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем. Однако, когда  женщина потребовала прессу, журналистов вытеснили со стройки.

В 10:45 стало известно, что родственники вместе с начальником минской милиции Барсуковым едут на переговоры к председателю Мингорисполкома, чтобы добиться гарантий, что сегодня не будет ни принудительного выселения, ни сноса дома, и дадут время обжаловать решение о выселении вплоть до Верховного суда. На совещании у Андрея Шорца было решено перенести снос на 6 февраля.

Около 11:10 Галине Игнатович стало плохо. К ней поднялись два спасателя и два медика, и женщина с подстраховкой спустилась.

В планируемом к сносу доме на 116 квадратных метрах, кроме Галины Игнатович, живут два ее сына с женами и детьми, бывший супруг с новой женой - всего 11 человек. Семья настаивает на компенсации в виде двух квартир для сыновей и денежной компенсации для Галины и ее бывшего мужа. По суду им выделили три квартиры. 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.