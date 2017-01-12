В Минске женщина угрожала сброситься с башенного крана из-за сноса дома

В Минске 31 января женщина забралась на кран, требуя справедливой компенсации за снос ее дома в Лебяжьем. Именно сегодня ее семью должны были принудительно выселить судебные исполнители, чтобы застройщик «Тапас» мог начать строительство комплекса «Олимпик Парк». Однако компенсация, предложенная застройщиком нескольким семьям, их не устроила.

Галина Игнатович с государственным флагом залезла на кран около 08:00, угрожая сброситься, если не будет обеспечено справедливое возмещение за сносимый дом. Свои требования в письменной форме она оставила внизу. Уговоры родственников спуститься она не слушала, передает TUT.by.

Через полчаса под краном спасатели развернули надувную конструкцию. Прибыло руководство района и начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, пообещавший женщине лично отвезти ее на переговоры с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем. Однако, когда женщина потребовала прессу, журналистов вытеснили со стройки.

В 10:45 стало известно, что родственники вместе с начальником минской милиции Барсуковым едут на переговоры к председателю Мингорисполкома, чтобы добиться гарантий, что сегодня не будет ни принудительного выселения, ни сноса дома, и дадут время обжаловать решение о выселении вплоть до Верховного суда. На совещании у Андрея Шорца было решено перенести снос на 6 февраля.

Около 11:10 Галине Игнатович стало плохо. К ней поднялись два спасателя и два медика, и женщина с подстраховкой спустилась.

В планируемом к сносу доме на 116 квадратных метрах, кроме Галины Игнатович, живут два ее сына с женами и детьми, бывший супруг с новой женой - всего 11 человек. Семья настаивает на компенсации в виде двух квартир для сыновей и денежной компенсации для Галины и ее бывшего мужа. По суду им выделили три квартиры.