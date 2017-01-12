В Беларуси заблокировали два сайта с рекламой якобы лекарственных средств

Доступ к двум сайтам с рекламой якобы лечебных средств ограничен в 2017 году в Беларуси. Об этом сообщила 31 января начальник сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

По ее словам, еще два аналогичных сайта были заблокированы в 2016 году. Также в прошлом году был ограничен доступ к двум сайтам по продаже больничных листов, передает БелТА.

Представитель МАРТ призвала граждан, особенно преклонного возраста, доверять только проверенным источникам информации, в которых реклама лекарств средств согласована с минздравом.