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31. 01. 2017

В Беларуси заблокировали два сайта с рекламой якобы лекарственных средств

Доступ к двум сайтам с рекламой якобы лечебных средств ограничен в 2017 году в Беларуси. Об этом сообщила 31 января начальник сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

По ее словам, еще два аналогичных сайта были заблокированы в 2016 году. Также в прошлом году был ограничен доступ к двум сайтам по продаже больничных листов, передает БелТА.

Представитель МАРТ призвала граждан, особенно преклонного возраста, доверять только проверенным источникам информации, в которых реклама лекарств средств согласована с минздравом.

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