Внешний госдолг Беларуси за 2016 год вырос на 1,2 млрд долларов

Госдолг Беларуси на 1 января составил 37 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей (на 12,5%). Об этом сообщили в министерстве финансов. Внешний госдолг составил 13,6 млрд долларов, увеличившись на 1,199 млрд долларов (на 9,6%).
За 2016 год Беларусь привлекла внешних госзаймов на 1,935 млрд долларов: 800 млн долларов — Евразийского фонда стабилизации и развития; 552 млн долларов — правительства и банков России; 446,9 млн долларов — банков Китая; 134,2 млн долларов — МБРР; 1,8 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ). При этом на погашение внешнего госдолга ушло 892,4 млн долларов: 353,1 млн долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития; 300 млн долларов — правительству России; 184,2 млн долларов — банкам Китая; 51,4 млн долларов — МБРР; 3,6 млн долларов — США; 0,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
Внутренний госдолг на 1 января составил 10,2 млрд рублей, увеличившись за 2016 год на 0,5 млрд рублей, или на 5%. За прошлый год размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на 1,643 млрд долларов и 543,7 млн рублей, погашено - на 1,503 млрд долларов США и 599,5 млн рублей.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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