Внешний госдолг Беларуси за 2016 год вырос на 1,2 млрд долларов

Госдолг Беларуси на 1 января составил 37 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей (на 12,5%). Об этом сообщили в министерстве финансов. Внешний госдолг составил 13,6 млрд долларов, увеличившись на 1,199 млрд долларов (на 9,6%).

За 2016 год Беларусь привлекла внешних госзаймов на 1,935 млрд долларов: 800 млн долларов — Евразийского фонда стабилизации и развития; 552 млн долларов — правительства и банков России; 446,9 млн долларов — банков Китая; 134,2 млн долларов — МБРР; 1,8 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ). При этом на погашение внешнего госдолга ушло 892,4 млн долларов: 353,1 млн долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития; 300 млн долларов — правительству России; 184,2 млн долларов — банкам Китая; 51,4 млн долларов — МБРР; 3,6 млн долларов — США; 0,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.



Внутренний госдолг на 1 января составил 10,2 млрд рублей, увеличившись за 2016 год на 0,5 млрд рублей, или на 5%. За прошлый год размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на 1,643 млрд долларов и 543,7 млн рублей, погашено - на 1,503 млрд долларов США и 599,5 млн рублей.