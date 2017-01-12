Представитель Беларуси выступит на «Евровидении-2017» во втором полуфинале

Представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2017» группа NAVIBAND выступит во второй части второго полуфинала, который пройдет в Киеве (Украина) 11 мая. Соответствующая жеребьевка прошла 31 января. Сам конкурс пройдет с 9 по 13 мая.

Всего в этом году в конкурсе участвует 43 страны, из них в первом полуфинале выступят 18 стран, во втором – 19. Вместе с представителем Беларуси выступят и проголосуют Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, сообщили Телеграфу в Белтелерадиокомпании.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и Украина автоматически попадают в финал 13 мая. При этом Италия, Испания и Великобритания будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, а Германия, Франция и Украина – второго.

Порядковые номера участников полуфиналов определят позже продюсеры шоу.