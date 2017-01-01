Украинцы в Эмиратах: Киев направил ноту

Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИД ОАЭ в связи с тем, что украинские туристы несколько суток подряд не могли вылететь из Эмиратов.

Как информирует Радио Свобода, ссылаясь на директора департамента политики и коммуникаций министерства Алексея Макеева, кроме ноты, также направлено письмо авиакомпании.

"Авиакомпания оказывается неспособной заботиться о пассажирах… Делаем все, что можем", – сообщил Макеев.

Позже появилась информация, что самолет со 109 пассажирами, которые ранее застряли в ОАЭ, вылетел из Шарджи в Киев. Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на посла Украины в ОАЭ Юрия Полуреза.

По информации посла, вылет состоялся около 20:30 по Киеву.

Как сообщал Корреспондент.net, в Дубае застряли украинские туристы.