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01. 01. 2017

Украинцы в Эмиратах: Киев направил ноту

Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИД ОАЭ в связи с тем, что украинские туристы несколько суток подряд не могли вылететь из Эмиратов.

Как информирует Радио Свобода, ссылаясь на директора департамента политики и коммуникаций министерства Алексея Макеева, кроме ноты, также направлено письмо авиакомпании.  

"Авиакомпания оказывается неспособной заботиться о пассажирах… Делаем все, что можем", – сообщил Макеев.

Позже появилась информация, что самолет со 109 пассажирами, которые ранее застряли в ОАЭ, вылетел из Шарджи в Киев. Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на посла Украины в ОАЭ Юрия Полуреза. 

По информации посла, вылет состоялся около 20:30 по Киеву.

Как сообщал Корреспондент.net, в Дубае застряли украинские туристы. 

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Источник: korrespondent.net

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