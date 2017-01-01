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01. 01. 2017

Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН по Сирии

 
Украина поддержала резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии, сообщает в Тwitter постоянное представительство Украины при ООН.
 
Делегация объясняет мотивы голосования одной причиной − "из-за акцента докумета на режиме прекращения огня", так как Украина поддерживает попытки положить конец кровопролитию и облегчить страдания сирийского народа.
 
"Для установления "режима тишины" необходим определенный уровень доверия между сторонами" − сообщили в представительстве.
 
Перемирие в Сирии довольно хрупкое, так как поступают сообщения о продолжающихся боевых действиях.
 

Україна проголосувала "за" резолюцію Ради Безпеки #ООН про припинення вогню в Сирії.

Текст резолюції pic.twitter.com/gUEHliNfFf

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 декабря 2016 г.
 
Ранее сообщалось, что Совбез ООН согласовал предложенную Россией резолюцию о прекращении огня в Сирии.
 
В Сирии начался режим прекращения огня
 

Источник: korrespondent.net

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