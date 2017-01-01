Нардеп Лещенко сделал предложение Топольской

Народный депутат Сергей Лещенко сделал предложение своей девушке − ди-джею Анастасии Топольской. Об этом Топольская сообщила в Facebook.

"Я сказала да. И пусть этот волшебный и важный день задаст тон всему 2017-му" − написала девушка Лещенко.

Отметим, что известная пара встречает Новый год в Италии. Геотег на фото в соцсети показывает, что они находятся в Риме.

Ранее Топольская осудила реакцию украинцев на крушение российского Ту-154 и назвала "малодушными ушлепками" тех, кто высказывал радость по поводу аварии.

Девушка Лещенко вошла в ТОП-10 диджеев мира

Источник: korrespondent.net