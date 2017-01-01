Из Дубаи вылетела вторая группа застрявших туристов

Из Дубаи в Киев вылетел самолет со 148 пассажирами, которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Украинская правда со ссылкой на посла Украины в ОАЭ Юрия Полуреза.

Ранее около 19.15 посол сообщал, что на этот самолет открыли регистрацию.

Напомним, в аэропорту Шардж в Дубаи застряла группа украинских туристов.

Позже МИД Украины направило ноту в ОАЭ по этому поводу. Первые 109 человек вылетели сегодня около 20.30 по Киеву.

Источник: korrespondent.net