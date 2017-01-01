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01. 01. 2017

Из Дубаи вылетела вторая группа застрявших туристов

 
Из Дубаи в Киев вылетел самолет со 148 пассажирами, которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Украинская правда со ссылкой на посла Украины в ОАЭ Юрия Полуреза.
 
Ранее около 19.15 посол сообщал, что на этот самолет открыли регистрацию. 
 
Напомним, в аэропорту Шардж в Дубаи застряла группа украинских туристов.
 
Позже МИД Украины направило ноту в ОАЭ по этому поводу. Первые 109 человек вылетели сегодня около 20.30 по Киеву.

Источник: korrespondent.net

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