Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал им мира, победы, благополучия и единства.

"Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но худшее в экономике − позади", − отметил глава государства в новогоднем видеообращении.

По его словам Украина возобновила экономический рост, что позволяет в 2017 году увеличить доходы граждан, укрепила свою обороноспособность, отказалась от мобилизации.

Порошенко назвал 2017 год особенным, ведь это год столетия Украинской национальной революции.

Главной своей задачей в новом году президент назвал поддержку независимых политических условий для развития страны.

"И конечно же − усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО", − сказал он.

Глава государства пожелал украинцам мира, победы, счастья и благополучия и отдельно поздравил украинских воинов.

"Российская оккупация временная. Мы обязательно объединимся. Все будет хорошо!", − заявил президент.

Ранее сообщалось, что 31 декабря Порошенко вместе с делегацией сенаторов США посетил позиции ВСУ в зоне АТО в Донецкой области и поздравил воинов с Новым годом и Рождеством.

Порошенко привез сенаторов на Донбасс

Источник: korrespondent.net