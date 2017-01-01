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01. 01. 2017

Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

 
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал им мира, победы, благополучия и единства.
 
"Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но худшее в экономике − позади", − отметил глава государства в новогоднем видеообращении.
 
По его словам Украина возобновила экономический рост, что позволяет в 2017 году увеличить доходы граждан, укрепила свою обороноспособность, отказалась от мобилизации.
 
Порошенко назвал 2017 год особенным, ведь это год столетия Украинской национальной революции. 
 
 
Главной своей задачей в новом году президент назвал поддержку независимых политических условий для развития страны.
 
"И конечно же − усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО", − сказал он.
 
Глава государства пожелал украинцам мира, победы, счастья и благополучия и отдельно поздравил украинских воинов.
 
"Российская оккупация временная. Мы обязательно объединимся. Все будет хорошо!", − заявил президент.
 
Ранее сообщалось, что 31 декабря Порошенко вместе с делегацией сенаторов США посетил позиции ВСУ в зоне АТО в Донецкой области и поздравил воинов с Новым годом и Рождеством.
 
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Источник: korrespondent.net

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