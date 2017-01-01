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01. 01. 2017

Украину в новогоднюю ночь охраняет авиация

 
В Министерстве обороны Украины сообщили, что в новогоднюю ночь воздушное пространство над страной будут охранять несколько тысяч военнослужащих, передает пресс-служба ведомства.
 
С целью противовоздушной обороны приведены в готовность зенитные ракеты, радиотехнические и специальные войска, экипажи самолетов Миг-29 и Су-27.
 
Оперативные службы будут работать в тесном сотрудничестве с коллегами из соседних государств.
 
Также в Минобороны отметили, что с целью эффективного контроля за порядком использования воздушного пространства Украины осуществляется постоянное взаимодействие пунктов управления дежурных сил со штабом АТО, Управлением государственной охраны и государственными органами, которые осуществляют обслуживание воздушного пространства Украины.
 
Ранее сообщалось, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины приняли участие в испытании новых парашютных систем. 

Источник: korrespondent.net

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