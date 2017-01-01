Новогодний протест в Грузии: оппозиционеры посадили коноплю в своем офисе

В новогоднюю ночь члены грузинской оппозиционной партии Гирчи, как и обещали полтора месяца назад, посадили коноплю в своем офисе в Тбилиси, передает Интерфакс-Украина.

"В середине ноября мы предъявили ультиматум властям и попросили до нового года изменить наркополитику. В частности, декриминализировать потребление любого наркотика и легализовать марихуану, однако, власти ничего не изменили и не собираются менять", − заявил журналистам глава партии Зураб Джапаридзе.

Он информировал, что члены партии вместе с добровольцами публично нарушили статью 265 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет, и посадили в офисе коноплю.

"Для нас это борьба за свободу, это борьба не за курение марихуаны. Это борьба за фундаментальные права человека", − подчеркнул Джапаридзе и выразил уверенность, что партия выиграет эту борьбу.

В МВД Грузии заявляют, что полиция возбудила уголовное дело и начала следствие по факту незаконного посева растения, содержащего наркотическое вещество.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Грузии удовлетворил иск об отмене тюремного заключения за употребление или приобретение марихуаны для личных нужд в небольших дозах.

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Источник: korrespondent.net