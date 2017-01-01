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01. 01. 2017

Новогодний протест в Грузии: оппозиционеры посадили коноплю в своем офисе

В новогоднюю ночь члены грузинской оппозиционной партии Гирчи, как и обещали полтора месяца назад,  посадили коноплю в своем офисе в Тбилиси, передает Интерфакс-Украина.
 
"В середине ноября мы предъявили ультиматум властям и попросили до нового года изменить наркополитику. В частности, декриминализировать потребление любого наркотика и легализовать марихуану, однако, власти ничего не изменили и не собираются менять", − заявил журналистам глава партии Зураб Джапаридзе.
 
Он информировал, что члены партии вместе с добровольцами публично нарушили статью 265 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет, и посадили в офисе коноплю.
 
"Для нас это борьба за свободу, это борьба не за курение марихуаны. Это борьба за фундаментальные права человека", − подчеркнул Джапаридзе и выразил уверенность, что партия выиграет эту борьбу.
 
В МВД Грузии заявляют, что полиция возбудила уголовное дело и начала следствие по факту незаконного посева растения, содержащего наркотическое вещество.
 
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Грузии удовлетворил иск об отмене тюремного заключения за употребление или приобретение марихуаны для личных нужд в небольших дозах.
 
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Источник: korrespondent.net

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