Гройсман пожелал украинцам, чтобы мечты сбывались

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Новым годом в видеообращении, которое разместил в Facebook.

Он пожелал соотечественникам, чтобы все мечты сбывались и поблагодарил каждую украинскую семью за работу и терпение.

"Желаю в этот день, чтобы Новый год принес каждому исполнение желаний, согласие, благополучие, мир и чтоб все в жизни было хорошо", − сказал премьер-министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил страну с Новым годом в видеообращении.

Источник: korrespondent.net