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01. 01. 2017

Гройсман пожелал украинцам, чтобы мечты сбывались

 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Новым годом в видеообращении, которое разместил в Facebook.
 
Он пожелал соотечественникам, чтобы все мечты сбывались и поблагодарил каждую украинскую семью за работу и терпение.
 
"Желаю в этот день, чтобы Новый год принес каждому исполнение желаний, согласие, благополучие, мир и чтоб все в жизни было хорошо", − сказал премьер-министр.
 
 
Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил страну с Новым годом в видеообращении.

Источник: korrespondent.net

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