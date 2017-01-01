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01. 01. 2017

В Стамбуле неизвестные стреляли в ночном клубе

 
Спецназ готовится к штурму ночного клуба в Стамбуле, в котором неизвестные открыли стрельбу, передает Reuters.
 
На улицу перед клубом прибыли бронированные полицейские автомобили.
 
По имеющейся информации, два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу.
 
Один из нападавших все еще находится в здании, которое окружено полицией.
 
СМИ сообщают, что два человека погибли, порядка 20-30 человек получили ранения.
 
Ранее в Кабуле трое боевиков ворвались в дом депутата и совершили взрыв внутри здания.
 
 

Источник: korrespondent.net

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