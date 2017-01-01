В Стамбуле неизвестные стреляли в ночном клубе

Спецназ готовится к штурму ночного клуба в Стамбуле, в котором неизвестные открыли стрельбу, передает Reuters.

На улицу перед клубом прибыли бронированные полицейские автомобили.

По имеющейся информации, два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу.

Один из нападавших все еще находится в здании, которое окружено полицией.

СМИ сообщают, что два человека погибли, порядка 20-30 человек получили ранения.

Ранее в Кабуле трое боевиков ворвались в дом депутата и совершили взрыв внутри здания.

Источник: korrespondent.net