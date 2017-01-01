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01. 01. 2017

Лукашенко: Беларусь никогда не будет агрессором

 
Президент Беларуси Александр Лукашенко в традиционном новогоднем поздравлении пообещал соседним странам, что со стороны белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.
 
"Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан. Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз", − отметил Лукашенко.
 
Однако он подчеркнул: "Мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим". "Оборона Отечества - наш священный долг!", − добавил президент.
 
Лукашенко отметил, что шаг за шагом Беларусь укрепляет свой авторитет в международном сообществе и особого "признания она удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив".
 
"Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов", − сказал глава Беларуси.
 
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Новым годом в видеообращении.

Источник: korrespondent.net

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